إصابات بمواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

إصابات بمواجهات مع الاحتلال غرب رام اللهارتفع عدد الاصابات في صفوف الفلسطينيين برصاص العدو الصهيوني مساء اليوم السبت خلال مواجهات اندلعت في بلدة نعلين غرب رام الله، وقرية النبي صالح شمال غرب المحافظة إلى 5 مواطنين.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مصادر أمنية قولها بأن مواجهات اندلعت مع قوات العدو في بلدة نعلين، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وأضافت المصادر أن مواطنين أصيبا برصاص الاحتلال باليد خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال غرب المحافظة.

وفي السياق اعتدت قوات العدو الصهيوني ، مساء اليوم السبت، على عدد من الشبان الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية أن قوات العدو اعتدت على الشاب إبراهيم أبو سنينة في البلدة القديمة في القدس وأصيب بجروح في وجهه.

في سياق متصل، اقتحمت قوات العدو جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة واعتدت على مجموعة من المواطنين هناك ونكلت بهم، وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء جنود العدو بوحشية على عدة شبان وضربهم بأعقاب البنادق.

كما اعتقلت قوات العدو الشاب مهدي أبو حامد من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.