زاخاروفا: موسكو وافقت على تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن موسكو أبلغت جميع الأطراف بتمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يوما فقط.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرجى فيرشينين سابقا، أن موسكو لا تعارض تمديد اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب لمدة 60 يوما بعد انتهائه فى 18 مارس الجارى.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فى ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التى يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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