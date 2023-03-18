زاخاروفا: موسكو وافقت على تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن موسكو أبلغت جميع الأطراف بتمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يوما فقط.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية ​سيرجى فيرشينين​ سابقا، أن ​موسكو​ لا تعارض تمديد اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب لمدة 60 يوما بعد انتهائه فى 18 مارس الجارى.

وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فى ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التى يتم تقييدها بسبب ​العقوبات​ الغربية.