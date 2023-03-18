روسيا تهدف تحويل الأموال والتجارة بسهولة مع بنجلاديش

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 07:26 مساءً - طلبت روسيا من بنجلاديش فتح قناة مالية مباشرة بين البنكين المركزيين في البلدين، لتسهيل تحويل الأموال التي تواجه العراقيل الناجمة عن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، وفقاً لـ بلومبرج الشرق .

وقال شخصان مطلعان على الأمر، تتعرض روسيا للضغوط من أجل إيجاد نظام دفع بديل، وذلك بعد أن أخفقت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، في تحويل سداد قرض أوّلي قيمته 500 مليون دولار، قيمة العمل التحضيري لـ إقامة محطة نووية بتكلفة مليارات الدولارات.

ويتم تمويل القرض الروسي ببناء محطة الكهرباء البالغ تكلفتها 12.65 مليار دولار، والمقرر إقامتها في منطقة بابنا المركزية، على بعد 140 كيلومترا غربي العاصمة دكا.

وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى عبد الرؤوف تالوكدر محافظ بنك بنغلاديش من جانب البنك "المركزي الروسي"، قائلة: ولكن البنية التحتية الحالية بين البنوك في روسيا وبنغلاديش "ليست قوية" بما يكفي لخدمة جميع تسويات التجارة الخارجية المتبادلة دون مشاركة البنوك الوسيطة من دول ثالثة.

تسهيل التجارة والاستثمار:

تابع الخطاب، أن روسيا اقترحت أيضاً أن تدرس دكا إبرام اتفاقية مبادلة العملات ونظام لمقاصة العملة، واستخدام الروبل في التسويات التجارية وتمكين نظام المراسلة لـ "المركزي الروسي" لتسهيل التجارة الثنائية والاستثمار.

و قال المدير التنفيذي لـ"بنك بنغلاديش"، أن النقاش لم يسفر عن التوصل إلى نتيجة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، كما رفض التعليق على الرسالة التي أرسلها البنك "المركزي الروسي".

و أكد مزبول حق، إن الآلية المصرفية البنغلاديشية الروسية خضعت للنقاش في مؤتمر عبر الفيديو استمر لعدة أيام بين الجانبين الأسبوع الجاري.