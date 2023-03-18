القاهرة الإخبارية.. أوكرانيا: تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود لمدة 120 يوما

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فى وقت سابق، إن مشاورات غير رسمية مستمرة بين المنظمة الدولية والأطراف المعنية باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بشأن تمديده، مُضيفًا أن المباحثات الشخصية وجهًا لوجه مع روسيا انتهت.

ورد متحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذى يديره، مارتن جريفيث، على أسئلة "رويترز" عبر البريد الإلكترونى، قائلًا "المحادثات انتهت أمس حسب المتفق عليه، لكن المشاورات مُستمرة مع جميع الأطراف".

والتقى "جريفيث" وريبيكا جرينسبان، المسؤولة التجارية البارزة بالأمم المتحدة، مع سيرجى فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسى، فى جنيف، حيث اقترح الأخير تجديد الاتفاق لمدة 60 يومًا، وهى نصف مدة التجديد السابق.