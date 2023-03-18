جدة - نرمين السيد - قال زياد مكارى، وزير الإعلام اللبنانى، إن أهم القضايا العربية المطروحة إعلاميًا على طاولة الاجتماع الخاص بمجلس الإعلام العربى فى الكويت بعضها متعلق بالإعلام العربى وأخرى بالعالم أجمع، لأن هناك أزمات فى هذا الشأن تخص كل الدول كالأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، موضحًا أن الإعلام صار عالمًا بحاجة للتنظيم دون قمع الحريات كما يحدث فى لبنان، لافتًا إلى أن هناك قضايا أخرى مطروحة كالمتعلقة بالبلدان العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.





وأضاف مكارى، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الإعلام فى الدول العربية كما فى العالم يعيش أزمات، وأن تلك القمم هدفها دائمًا تقليص تلك الأزمات، موضحًا أن الإعلام العربى إعلام متقدم إعلاميًا وحديث ويتجسد فى مناطق من بينها لبنان ودول الخليج العربى، وأنه يطمح لتطوير ميثاق عمل إعلامى عربى، لكن حدوثه يواجه مشكلات، لأنه لا يوجد آلية لتطبيق الميثاق. وأشار وزير الإعلام اللبنانى، إلى أنه من الضرورى توافر ميثاق على أرض الواقع ينظم العلاقات الإعلامية بين الدول، فضلًا عن توجيهه نحو قضايا صالحة للأوطان العربية، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت سلاحًا فى يد البعض ليحدث خلل دولى ورئاسى واجتماعى وسياسى، لافتًا إلى ضرورة إدراج التواصل الاجتماعى ضمن المناهج الدراسية، خاصة أن إيجابيات "السوشيال ميديا" كثيرة. وأشار وزير الإعلام اللبنانى إلى أن العالم يعيش ثورة تكنولوجية كبيرة والتطور أصبح أسرع ولابد من التكيف مع وسائل التواصل الاجتماعى ومواكبتها، كما تابع: نواجه تحديات كبيرة لإنجاح "بيروت عاصمة الإعلام العربى" واختيارها يعكس ثقة عربية كبيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير إعلام لبنان للقاهرة الإخبارية: السوشيال ميديا سلاح لخلخلة الوضع الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.