إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال فى رام الله

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فى بلدة "نعلين" غرب رام الله، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحى فى الأطراف، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه سكان البلدة. وأضافت المصادر أن مواطنا أصيب خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال فى قرية "النبى صالح" شمال غرب المحافظة.

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