العالم اليوم - الوداد يُنجز التأهل وصنداونز يسدي خدمة للأهلي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 07:19 مساءً - لحق الوداد المغربي حامل اللقب بركب المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، إثر تعادله مع مضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية سلباً السبت، فيما أسدى ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي خدمة كبيرة للأهلي المصري، بعدما أسقط مضيفه الهلال السوداني في فخ التعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وبعد خسارته افتتاحاً أمام شبيبة القبائل الجزائري، بات الوداد أول المتأهلين عن المجموهة الأولى، إذ رفع رصيده إلى 10 نقاط، متفوقاً على الشبيبة بفارق ثلاث نقاط، ويأتي بترو أتلتيكو الأنغولي ثالثاً بأربع نقاط فيما بقي فيتا في ذيل الترتيب بأربع نقاط.

ولن تؤثر المباراة اللاحقة بين شبيبة القبائل وضيفه بترو أتلتيكو على تأهل الوداد، بينما يمكن للفريق الجزائري حسم البطاقة الثانية عن المجموعة في حال فوزه.

وعلى ملعب "ماسامبا ديبا" في العاصمة الكونغولية برازافيل، دخل الوداد باحثاً عن متابعة انتصاراته، فيما اندفع المضيف سعياً لتحقيق النقاط الثلاث وإحياء آمال بلوغ دور الثمانية.

وسيطر "وداد الأمة" على نحو كامل في الشوط الأول، إلا أنه عجز عن اختراق التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض.

وحاول فريق المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو خطف هدف السبق مطلع الشوط الثاني، غير أن لاعبيه تأثروا بأرضية الملعب وحاولوا السيطرة على وسط الملهب وتهدئة اللعب خوفاً من تعرض اللاعبين للإصابات، وقد طالت بالفعل المدافع الدولي أمين فرحان الذي خرج محولاً في الدقيقة 70.

ولم يشهد الوقت المتبقي فرصاً حقيقية لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

في المقابل، أبقى ماميلودي صنداونز الضامن لتأهله منذ الجولة السابقة، على آمال الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (10 ألقاب)، بعدما عاد بالتعادل من أرض مضيفه الهلال السوداني 1-1 على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في أم درمان.

وحافظ صنداونز على صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام الهلال (10 نقاط) ويأتي الأهلي، الفائز، يوم الجمعة على كوتون سبور الكاميروني برباعية نظيفة، ثالثاً بسبع نقاط وكوتون رابعاً بلا رصيد.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة ليبلغ الدور التالي، بينما يكفي الهلال التعادل.

وفوّت الفريق السوداني الفرصة بعدما أضاع لاعبه الدولي أطهر الطاهر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وتمكن ماميلودي من تسجيل إصابة السبق عبر خوليسو موداو الذي تابع كرة مرتدة إلى الشباك مستغلاً خطأ فادحاً من أبو عشرين في تصديه لركلة حرة ضعيفة (67).

وأدرك الفريق السوداني التعادل سريعاً عبر الدولي محمد عبد الرحمن "غربال" عندما استخلص الكرة من الحارس وليامس المتباطئ في التشتيت وأودع الكرة في الشباك (72).

واحتسب الحكم التونسي صادق السالمي ركلة جزاء للهلال بعد تدخل عنيف من تيبوهو موكوينا على ياسر المزمل، سددها أطهر الطاهر وتصدى لها الحارس وليامس (90).