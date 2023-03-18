بوتين يزور شبه جزيرة القرم فى الذكرى التاسعة لانضمامها إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسى يشارك فى احتفالات ذكرى عودة القرم إلى روسيا فى 18 مارس من كل عام.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين شبه الجزيرة فى يوليو 2020، عندما زار حوض بناء للسفن فى مدينة كيرتش، كما أنه زار فى ديسمبر 2022 جسر القرم، الذى كان يجرى ترميمه بعد الهجوم عليه.

ويحيى سكان شبه جزيرة القرم اليوم الذكرى التاسعة لعودتهم إلى روسيا بعد استفتاء جرى تنظيمه فى 16 مارس عام 2014.

وكان الرئيس الروسى قد أصدر تعليمات إلى مجلس الوزراء للنظر فى تطوير البنية التحتية للنقل فى شبه جزيرة القرم وتخصيص أموال لدعم السياحة فى القرم والتعامل مع قضية إمدادات المياه فيها.