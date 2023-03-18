مراسل القاهرة الإخبارية: التحقيقات لم تؤثر على عمل حاكم مصرف لبنان

جدة - نرمين السيد - وأضاف "سنجاب"، فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه تم التحقيق مع حاكم مصرف لبنان من خلال محققين لبنانيين وأوربيين، بعد عامين من البلاغات القضائية المتتالية ضده، سواء فى الداخل اللبنانى أو الخارج، عقب تحكمه فى السياسات النقدية لمدة 30 عامًا، والتحقيقات استمرت على مدار يومين، الأول استغرق 6 ساعات واليوم الثانى 3 ساعات.

وأشار إلى أنه عقب التحقيق أصدر رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، بيانًا شديد اللهجة، وإنه حضر إلى جلسة التحقيق؛ احترامًا للقانون وحضر الجلسات بدون محامٍ كشاهد وليس كمشتبه به، وتقدم بالأدلة والوثائق التى تبين أن حسابه الشخصى فى مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات، التى تودع فيها الأموال العائدة لمصرف لبنان، ولم تحول إلى حسابه أموال من مصرف لبنان.

وأوضح أن حاكم مصرف لبنان، أشار إلى أن هناك اتجاهات بسوء النية من السياسيين والإعلاميين، وهذا لتغطية فشل بعض السياسيين.