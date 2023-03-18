العالم اليوم - صور مخيفة.. "طوفان من الأسماك النافقة" يغطي نهرا بالكامل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 06:22 مساءً - مشاهد مخيفة وثقتها عدسة الكاميرا، ظهر فيها "طوفان" من ملايين الأسماك النافقة، وهي تغطي بالكامل سطح المياه في نهر بأستراليا، فيما بدا وكأنه مقطع من فيلم خيال علمي.

ماذا حدث؟ حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، الجمعة، أوضحت السبب وراء الظاهرة المخيفة، قائلا: الكاميرات والشهود.. وتوثيق مشاهد الرعب "مشهد مروع.. هناك أسماك نافقة على مرمى البصر ونخشى من عواقب بيئية وخيمة".. غرايم مكراب أحد سكان مينيندي. مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك التي طفت على سطح الماء، لدرجة أنها حجبت رؤية سطح النهر. سبب "النفوق الهائل" الحكومة المحلية كشفت السبب وراء هذه الظاهرة، وفق وكالة "فرانس برس"، قائلة: عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت.

نفوق هذه الأسماك عائد إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات.

موجة حر ضربت المنطقة أدت إلى تفاقم الظاهرة.

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