نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر النجار : "إسرائيل" زودت الأردن بنحو 100 مليون م³ من المياه العام الماضي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 18 مارس 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- زود الجانب الإسرائيلي الأردن بقرابة 100 مليون متر مكعب من المياه العام الماضي، وفقا لوزير المياه والري، محمد النجار.

وقال النجار ، الخميس، إنّ من بين الـ 100 مليون م3 من المياه والتي وصلت الأردن العام الماضي، قرابة 35 مليونا عبر اتفاقية السلام، وقرابة 50 مليونا إضافية خارج الاتفاقية تم شراؤها، وقرابة 10 ملايين يتم تخزينها في بحيرة طبريا.

ووقع الأردن وإسرائيل، على إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت، على هامش قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ.

من جهته قال مستشار وزير المياه والري، إبراهيم حياصات، الخميس، لـ "المملكة"، إنّ "ربع مصادر المياه في الأردن مشتركة مع دول مجاورة".

الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، قالت لـ المملكة ، إنّ تزويد المياه للأردن خارج الاتفاقية (50 مليون متر مكعب) على مدار 3 سنوات بدأ في أيار 2021؛ وينتهي العمل بتزويد المياه في أيار 2024.

المملكة