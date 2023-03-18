العالم اليوم - أردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر أردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 05:16 مساءً - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، عن تمديد الاتفاقية التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد بدء العملية العسكرية الروسية "الخاصة" في تركيا، دون أن يحدّد مدّة التمديد.

ذكر أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة جناق قلعة في غرب البلاد"ينقضي أجل اتفاق ممر الحبوب اليوم (السبت). ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق". قبل ساعات من انتهاء مدّة الاتفاقية عند منتصف ليل السبت الأحد، قال إردوغان في تصريحات بثها التلفزيون التركي "بعد محادثات مع الجانبَين، أكّدنا تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن تنتهي في 19 مارس". وسبق أن طالبت روسيا بتمديد الاتفاق لمدة 60 يوما فحسب، وهي نصف مدة التجديد السابقة،في حين كانت أوكرانيا تصر على تجديد الاتفاق لمدة 120 يوما. وتعد أوكرانيا وروسيا موردين رئيسيين للحبوب والأسمدة على مستوى العالم. تفاصيل الاتفاق تنبع مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، من اتفاقية أبرمت في 22 يوليو الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.

ساعدت تلك المبادرة في التخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمي جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

جرى تجديدها في منتصف نوفمبر الماضي لـ 4 أشهر جديدة تنتهي الشهر الجاري.

بموجب الاتفاق، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية، وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية وتفتيشها. سمحت المبادرة بمرور الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية.

قبل التمديد السابق للاتفاق في نوفمبر، صعدت روسيا انتقاداتها له أيضا في محاولة للحصول على مزيد من التنازلات من الغرب، لكنها في النهاية سمحت بتمديده لمدة 120 يوما.

أتاح الاتفاق تصدير نحو 23 مليون طن من الحبوب بعد أن منعت الحرب خروج السفن من الموانئ الأوكرانية، في الوقت الذي نص على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، لتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب، إلى 43 دولة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية .. في رعاية الله وحفظة