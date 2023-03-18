العالم اليوم - موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا المصري

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 05:16 مساءً - وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري المطل على البحر الأحمر، سحب بيان من مكتب أبوظبي للإعلام، السبت.

كما وقعت موانئ أبوظبي اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، وأربع اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في توسيع أنشطة المجموعة بشكل كبير في مصر، بحسب البيان.

وقالت موانئ أبوظبي إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توفير موانئ متعددة الأغراض، وخطوط السفن السياحية، وتعزيز القدرات اللوجستية في مدن سفاجا والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ والعريش.

وأضافت أن الاتفاقية الخاصة بميناء سفاجا ستجعل منه "أول ميناء عالمي في منطقة صعيد مصر"، وأنه سيحقق وفورات كبيرة في التكاليف للعاملين في قطاع التجارة والصناعة والشركات التي تعمل في هذه المنطقة.

بموجب الاتفاقية، سيتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل في الربع الثاني من عام 2025. وستضم المحطة جدار رصيف بطول يصل إلى ألف متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.

وفي إطار اتفاقية الامتياز، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية بين عامي 2024 و2025.

وقالت موانئ أبوظبي إنه "من المتوقع ألا تواجه المجموعة أية مخاطر تتعلق بتقلب أسعار العملات، حيث سيتم تحويل جميع الإيرادات إلى الدولار".

اتفاقيتان لإنشاء محطتين لمناولة الأسمنت

تم توقيع الاتفاقيتين لمدة 15 عاما بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستقوم المجموعة بموجبهما بإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت السائب باستثمار في المحطتين يصل إلى مليار جنيه مصري (حوالي 33 مليون دولار أميركي وفق سعر الصرف الحالي)، بحسب البيان.

كما ستقوم المجموعة بإنشاء صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن في ميناء العريش، و30 ألف طن في ميناء شرق بورسعيد، وستكون كل محطة قادرة على مناولة ما يتراوح بين مليون إلى مليون ونصف طن سنويا، ما يسهم في مضاعفة صادرات مصر من الأسمنت إلى الأسواق العالمية. ومن المتوقع البدء بتشغيل المحطتين في الربع الرابع من 2023.

اتفاقية مبدئية في ميناء العين السخنة

تم توقيع الاتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستقوم المجموعة بموجبها بتطوير ثلاث محطات، تشمل محطة لسفن الدحرجة ومحطة للسفن السياحية ومحطة أخرى متعددة الأغراض.

اتفاقية مبدئية في الغردقة

تم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حيث ستقوم المجموعة بموجبها بإدارة وتشغيل محطة للسفن السياحية في ميناء مدينة الغردقة.

اتفاقية مبدئية في شرم الشيخ

تم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حيث ستتولى المجموعة بموجبها تطوير وإدارة وتشغيل محطة للسفن السياحية في ميناء مدينة شرم الشيخ.

اتفاقية مبدئية في بورسعيد

تهدف هذه الاتفاقية التي وقعتها مجموعة موانئ أبوظبي مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف مشاريع النقل والبنية التحتية في مصر، مع التركيز بشكل مبدئي على تطوير محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية واقتصادية في شرق بورسعيد.

يذكر أن دولة الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة، والدولة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تساهم بنسبة 29 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في مصر. من ناحية أخرى، تعد مصر خامس شريك تجاري لدولة الإمارات من حيث التجارة غير النفطية، حيث تساهم بنسبة 7 بالمئة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية، بحسب البيان.