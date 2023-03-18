السويد تؤكد التزامها بوحدة أراضى أوكرانيا

وذكرت وزارة الخارجية السويدية - فى منشور على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "يصادف اليوم الذكرى السنوية لضم روسيا غير القانونى لشبه جزيرة القرم فى عام 2014. السويد لا تعترف ولن تعترف بضم روسيا غير القانونى للأراضى الأوكرانية".
وأكدت وزارة الخارجية السويدية، التى تترأس الاتحاد الأوروبى حاليًا، التزامها بوحدة أراضى أوكرانيا.
يذكر أنه فى 16 مارس 2014 فى شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، وخلافًا للتشريعات الأوكرانية وقانون جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتى، تم إجراء ما يسمى "الاستفتاء" حول وضع شبه جزيرة القرم.
وفى 18 مارس 2014، تم التوقيع فى الكرملين على ما يسمى "اتفاقية انضمام جمهورية القرم إلى الاتحاد الروسى".
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