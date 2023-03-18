كيشيدا وشولتس يتعهدان بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اتفق رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا والمستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم السبت، على العمل مع الحلفاء للاستمرار فى فرض العقوبات الصارمة على روسيا ومساعدة أوكرانيا، وذلك خلال اجتماعهما فى العاصمة اليابانية (طوكيو).





وأكد الجانبان - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - على ضرورة إنهاء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن، كما اتفقا على تعزيز التعاون بما فى ذلك فى مجال الأمن وإقامة منطقة المحيط الهادئ حرة ومفتوحة. وتعهد الزعيمان بالعمل سويا حتى قمة مجموعة الدول السبع المقرر عقدها فى مدينة هيروشيما فى شهر مايو المقبل، كما اتفقا على تعزيز التعاون فى مجال الأمن الاقتصادى، وناقشا كيفية بناء سلاسل إمداد قوية للموارد المعدنية وأشباه الموصلات وحماية البنية التحتية الرئيسية واتخاذ إجراءات ضد الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى حماية وتعليم التقنيات الناشئة. وقال كيشيدا إن اليابان وألمانيا ستقومان بتعزيز تعاونهما من أجل الحفاظ على نظام دولى حر ومنفتح على أساس سيادة القانون وتعزيزه.

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