اليونان: إقالة قائد الشرطة بعد اشتباكات على خلفية حادث السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء اليونانى، اليوم السبت، إقالة قائد الشرطة الوطنية، عقب اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين على خلفية حادث السكة الحديد الأكثر دموية فى البلاد.





وأضاف المكتب، أن قائد الشرطة "كونستانتينوس سكوماس" أقيل عقب أقل من شهرين من توليه منصبه، مشيرا إلى أن تعيين قائد جديد للشرطة يهدف إلى تنفيذ أكثر إيجابية وفعالية للخطط التشغيلية الجديدة للشرطة والخاصة بسلامة المواطنين. وتسببت حادثة السكة الحديد فى اندلاع احتجاجات عنيفة كما زادت من الضغوط على الحكومة اليونانية قبيل الانتخابات المتوقعة فى شهر مايو المقبل. وقد لقى 57 شخصا على الأقل حتفهم ولا يزال 14 شخصا فى المستشفى بعد حادث تصادم بين قطار شحن وقطار كانت غالبية ركابه من الطلاب كانا يسيران على السكة نفسها قرب مدينة "لاريسا" فى وسط البلاد فى 28 فبراير الماضى.

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