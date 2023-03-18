رئاسة الحرمين تفعل مبادرة «البرنامج الرمضانى» بـ 10 لغات

جدة - نرمين السيد - وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة السعودى أحمد بن عبد العزيز الحميدى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أن هذه المبادرة تتضمن سلسلة من الحلقات اليومية بمعدل 20 دقيقة فى اليوم، وتُترجم إلى 10 لغات عالمية، على مدى شهر رمضان المبارك، وتتمحور تلك الحلقات حول (السيرة النبوية - الأحاديث الشريفة - فضل العشر الأواخر)، ويتم بثها عبر أثير إذاعة FM، ومنصة منارة الحرمين.
وأوضح الحميدى أن المبادرة تهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية، إلى كافة المسلمين من الناطقين بغير اللغة العربية، وتعزيز أثرها الدعوى، وتسخير التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتسهيل أداء مناسكهم بسهولة، وإثراء تجربتهم الدينية والمعرفية.
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