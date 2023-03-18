الداخلية البريطانية: ترحيل طالبى اللجوء لرواندا رادع ضد الرحلات المخالفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (الجارديان) عبر موقعها الإلكترونى أن برافرمان قامت بأول رحلة لها إلى رواندا حيث من المقرر أن تلتقى "برافرمان" بالرئيس الرواندى بول كاغامى ونظيرها فينسينت بيروتا.

وأضافت وزيرة الداخلية البريطانية: "إننى أزور رواندا لتعزيز التزام الحكومة بالشراكة كجزء من خطتنا لإيقاف القوارب ومناقشة خطط تفعيل اتفاقنا قريبًا".

وتابعت أن "رواندا يمكن أن تستقبل عدة آلاف من المهاجرين، وإن الإيحاء بأن رواندا يمكن أن تستوعب 200 شخص فقط هو رواية خاطئة تمامًا.

وأضافت أن"رواندا لديها القدرة على إعادة توطين آلاف الأشخاص ويمكنها توفير أماكن الإقامة بمجرد بدء الرحلات الجوية".

وخطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا التى أعلنتها الحكومة البريطانية فى أبريل الماضى، تتركز على إرسال بعض طالبى اللجوء، الذين عبروا إلى بريطانيا، على متن رحلة ذهاب دون عودة إلى رواندا لكى يتقدموا بطلبات اللجوء هناك.