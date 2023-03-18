البحرية السعودية تختتم مشاركتها فى التمرين البحرى الدولى (IMX/CE23)

جدة - نرمين السيد - اختتمت القوات البحرية الملكية السعودية، مشاركتها فى مناورات التمرين البحرى الدولى المختلط متعدد الجنسيات 23 IMX CE، الذى نُفذ فى عدة مناطق بينها الخليج العربى، والبحر الأحمر، بهدف تعزيز الأمن البحرى.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أن التمرين يُعد من أكبر التمارين البحرية المختلطة على مستوى العالم وتتميز نسخته الحالية بمشاركة 7 آلاف مشارك لأكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، و30 منظومة ذكاء اصطناعى ومنظومات غير مأهولة و35 قطعة بحرية. واشتمل التمرين على عدة سيناريوهات بحرية فى مناطق عمليات بالخليج العربى وبحر عمان وشمال بحر العرب والمحيط الهندى وخليج عدن والبحر الأحمر لتعزيز الأمن البحرى فى المنطقة. يذكر أن القوات البحرية الملكية السعودية وبمشاركة وحدات الإزالة من قوات الأمن البحرية الخاصة، قادت مجموعة حرب الألغام فى فعاليات التمرين فى كل من البحرين والأردن.

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