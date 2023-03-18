العالم اليوم - رئيس فاغنر يعتزم تجنيد 30 ألف خلال شهرين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 03:22 مساءً - أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، يوم السبت، عزمه تجنيد 30 ألف عنصر جديد بحلول منتصف مايو المقبل.

بسبب الخسائر الفادحة؟ تقارير تتحدث عن تكبد "فاغنر" خسائر فادحة في القتال المستمر منذ عدة أشهر في محيط باخموت، وهي مدينة في دونباس الأوكرانية، أصبحت جبهة قتال مع جيش كييف.

اعترف رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين بنفسه أن العديد من مقاتليه لقوا حتفهم هناك.

قال البيت الأبيض إن مجموعة "فاغنر" تكبدت خسائر تصل لأكثر من 30 ألف قتيل خلال المعارك في أوكرانيا.

ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تقدر أن 90 في المئة من عناصر مجموعة "فاغنر" الذين قتلوا في أوكرانيا منذ ديسمبر الماضي هم من المسجونين المدانين، وفقا لرويترز.

منذ أكثر من ستة أشهر، تحاول مجموعة "فاغنر" والجيش الروسي السيطرة على باخموت وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية محدودة، لكنها اكتسبت أهمية رمزية كبيرة بسبب طول مدة المعارك حولها. من الصالات الرياضية إلى ساحات الحرب في وقت سابق من مارس، أعلن بريغوجين، فتح 58 مركزا للتجنيد في 42 مدينة روسية.

اتجه بريغوجين مؤخرا إلى فتح مراكز في صالات رياضية لجذب مجنّدين محتملين. قال بريغوجين في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي "في 42 مدينة في الاتحاد الروسي، فُتحت مراكز تجنيد لصالح فاغنر. ويأتي مقاتلون جدد إلى هناك، سيرافقوننا للدفاع عن بلادهم وعائلاتهم". أُرفقت رسالته بقائمة من مراكز التجنيد هذه، وبدا أن غالبيتها افتُتحت في صالات رياضية وفي نوادٍ للفنون القتالية.

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