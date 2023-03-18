العالم اليوم - ترامب يتوقع اعتقاله قريبا جدا.. ويحدد اليوم

انتم الان تتابعون خبر ترامب يتوقع اعتقاله قريبا جدا.. ويحدد اليوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 03:22 مساءً - قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، السبت، إنه يتوقع أن يتعرض للاعتقال الثلاثاء المقبل في ولاية نيويورك.

دعا ترامب في منشور كتبه على منصة "تروث" (الحقيقة) إلى الاحتجاج على الاتهام الوشيك الذي سيوجه إليه، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية:

أنا المرشح الجمهوري الذي يتجاوز الآخرين بمراحل والرئيس السابق للولايات المتحدة سيجري اعتقال الثلاثاء المقبل.

احتجوا من أجل استعادة دولتنا.

شن الرئيس الأميركي السابق هجوما لاذعا على المدعي العام في منهاتن، واصفا إياه بـ"الفاسد والمسيس كثيرا".

وينظر مكتب المدعي العام في مانهاتن في اتهامات جنائية تلاحق الرئيس السابق تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية خلال حملة ترامب في 2016 مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينها.

لكن ترامب وحلفاؤه يقولون إنها بدوافع سياسية.