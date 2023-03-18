العالم اليوم - المغرب يستعد لرمضان بـ" عجول مستوردة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 03:22 مساءً - قام المغرب باستيراد 1500 عجل، وذلك بهدف سد الخصاص وتزويد وتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء في شهر رمضان، ودعم استقرار أسعارها.

تزويد السوق الوطنية

"بعد الترخيص بدخول الأبقار والعجول إلى المغرب، أكدت المجازر الصحية الحيوانية المرخص لها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلو العجول من الأمراض"، وفق المصدر.

تمت معاينة الأبقار المستوردة، على مستوى نقطة المراقبة الحدودية للحيوانات، من خلال مراقبة حالتها الصحية، وفحص الوثائق الصحية المرافقة لها.

يتعلق الأمر بالشهادة الصحية والتحاليل التي أجريت عليها، وبعد التأكد من العملية، تم تعقيم الشاحنات التي تحمل الأبقار قبل الموافقة على مغادرتها الميناء .

دعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي

رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، عبد العالي رامو، قال في حديث مع موقع "دوت الخليج":

"الهدف الرئيسي من فتح باب استيراد الأبقار الجاهزة للذبح التي يفوق وزنها 550 كلغ، هو خفض ثمن اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط، وإنقاذ الكسابة والجزارة من الإفلاس، ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي".

"يجب إشراك جميع المهنيين العاملين في القطاع، ضمانا لمنافسة شريفة، وذلك من أجل مصلحة المستهلك".

"نطالب وزير الفلاحة بأن يحدّث وزير المالية بخصوص إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار، علما أننا نعيش حاليا في ظروف صعبة تستوجب تضحية من الجميع ".

وكانت كل من الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة في المغرب، والجمعية الوطنية لتجار اللحوم بالتقسيط، قد حذرتا من "منع ذبح الأبقار غير الولود ولا تعطي الحليب"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "من شأنه أن يزيد في تفاقم أزمة الخصاص في اللحوم".

الجمعيتان دعتا في بيان اطلع عليه موقع "دوت الخليج"، إلى "فتح الباب أمام من لهم القدرة على الاستيراد من قصابة وجزارة، وألا تنحصر هذه العملية على جهات بعينها".

إجراءات صارمة

"يُسمح فقط للحيوانات السليمة بدخول التراب الوطني".

المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، أشار في بيان إلى أن هناك "إجراءات مراقبة صارمة" تتم في مراكز التفتيش على الحدود، تتمثل في:

فحص الحالة الصحية للحيوانات المستوردة.

معاينة الشواهد والوثائق التي تبين سلامتها الصحية.

إجراء فحص لهويتها للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة في المغرب .

يسمح فقط للحيوانات السليمة بدخول التراب الوطني، حيث يتم عزلها في إسطبلات تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية.

يتم ذلك في انتظار خضوعها مرة أخرى للمراقبة من قبل طبيب بيطري معتمد، ولجنة بيطرية خاصة للإشراف على عملية الحجر الصحي لتلك الحيوانات المستوردة .

إعادة التوازن لسلسلة القطيع الوطني

وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، أكد أن الحكومة "اتخذت إجراءات مهمة لخفض أسعار اللحوم الحمراء"، تشمل:

إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

تشجيع إجراءات استيراد الأبقار الموجهة للذبح من أوروبا وأميركا اللاتينية .

"استيراد الأبقار الموجهة للذبح سيحافظ على الأبقار المحلية من أجل إعادة التوازن لسلسلة القطيع الوطني، وبالتالي ضمان عودة الأسعار إلى مستواها".. وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي.

وكان المغرب قد أوقف رسميا في يناير الماضي استيراد الأبقار ولحومها من بريطانيا وأيرلندا الشمالية، بعد ظهور حالات "جنون البقر" في البلدين