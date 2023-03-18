بوتين يوقع قانونا بشأن إنهاء صلاحية الجنسية الأوكرانية للمواطنين الروس

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قانونا بشأن إنهاء صلاحية الجنسية الأوكرانية بالنسبة للمواطنين الروس، الذين يحملون هذه الجنسية ويرغبون فى التخلى عنها.





وينص القانون، بحسب الموقع الإلكترونى لبوابة المعلومات القانونية للكرملين، على أن مواطنى روسيا الاتحادية، الذين يحملون الجنسية الأوكرانية والراغبين فى التخلى عنها، يتم سحب هذه الجنسية منهم من تاريخ تقديم طلب بهذا الغرض إلى وزارة الداخلية الروسية.

ويؤكد القانون على أنه ينبغى أن يضمن استخدام هذه الآلية الحق فى إمكانية العمل فى الهيئات الحكومية والبلدية الروسية ويضمن حق التعليم فى المؤسسات الحكومية فى روسيا.

ووفقا لهذا القانون فإنه من تاريخ تقديم طلب حول الرغبة فى التخلى على الجنسية الأوكرانية، تصبح هذه الجنسية غير صالحة.

وتقول موسكو: "إن الهدف من هذا القانون هو تسهيل عدد من المسائل أمام المواطنين عندما تمثل الجنسية الأوكرانية فى بعض الحالات عائقا".