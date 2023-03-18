رئيسة سنغافورة تزور ماليزيا الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية أن رئيسة البلاد حليمة يعقوب ستقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا فى الفترة من 20 وحتى 22 من مارس الجارى تلبية لدعوة من ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه.





وذكرت الوزارة - فى بيان أورده راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورى فى نشرته باللغة الإنجليزية اليوم السبت - أن رئيسة جمهورية سنغافورة ستلتقى - خلال الزيارة - بملك ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وقادة رجال الأعمال ماليزيين وسنغافوريين، بالإضافة إلى الجالية السنغافورية فى ماليزيا. ومن المقرر أن يرافق يعقوب فى رحلتها وزيرة الدولة للتجارة والصناعة والثقافة لو ين لينج، وعدد من نواب البرلمان، ومسؤولون من مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة. فيما سيتولى مهام مكتب الرئاسة خلال فترة الزيارة رئيس مجلس المستشاريين الرئاسيين إدى تيو.

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