الجارديان: البريطانيون أصبحوا غير قادرين على استضافة اللاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ما يقرب من نصف اللاجئين الأوكرانيين فى بريطانيا أصبحوا غير قادرين على إيجاد مأوى لهم بعد تخلى الأسر التى كانت تستضيفهم فى بداية وصولهم إلى المملكة المتحدة العام الماضى.





وأضاف المقال، الذى كتبته أميليا جينتلمان، أنه طبقا لدراسة نشرت مؤخرا، فإن ما يربو على نصف أعداد اللاجئين الأوكرانيين فى بريطانيا لا تتوافر لديهم الأموال اللازمة لاستئجار منزل كما أنهم غير قادرين على إيجاد ضامن لهم عند أصحاب العقارات.

ويشير المقال أن مايقرب من 117,000 من اللاجئين الأوكرانيين كانوا قد وصلوا إلى المملكة المتحدة العام الماضى هربا من ويلات الحرب فى بلادهم وأقاموا فى البلاد تحت نظام الاستضافة التى تقدمها لهم الأسر البريطانية، بينما لحق بهم ما يقرب من 49,000 أخرين للانضمام إلى أقارب لهم يقيمون بالفعل فى المملكة المتحدة.

إلا أن هؤلاء اللاجئين، كما يشر المقال، بدأوا يواجهون مشاكل حقيقية بعد عجز الأسر البريطانية التى تعولهم عن توفير الإقامة اللازمة لهم وهو ما أجبرهم على البحث عن محل إقامة أخر فى الوقت الذى لاتتوافر فيه لديهم الأموال اللازمة لدفع إيجار منزل أخر.

ويوضح المقال أن الدراسة التى أجرتها إحدى المؤسسات الخيرية البريطانية والتى شملت 325 لاجئ أوكرانيا أظهرت أن ماقرب من 49 بالمائة من اللاجئين الأوكرانيين أصبحوا غير قادرين على إيجاد ضامن لهم لدى أصحاب العقارات، وأن ما يقرب من 43 بالمائة من اللاجئين الأوكرانيين ليس لديهم الأموال الكافية لإستئجار منزل جديد.

ويوضح المقال أن الأسر البريطانية أصبحت غير قادرة على استضافة اللاجئين الأوكرانيين مدة أطول من ذلك مع استمرار الحرب فى أوكرانيا إلى الحد الذى أدى إلى اعتبار حوالى 4,630 أسرة أوكرانية من المشردين بعد تخلى الأسر المضيفة عنهم.

ويستطرد المقال أن تلك الأوضاع العصيبة التى يمر بها اللاجئ الأوكرانى فى المملكة المتحدة دفعت العديد من المؤسسات الخيرية فى البلاد إلى مطالبة الحكومة البريطانية بالتركيز على المعاناة التى تواجهها هذه الفئة المقيمة فى البلاد والتى لاتجد مأوى لها.

ويتناول المقال فى هذا السياق موقف الحكومة البريطانية من تلك الأزمة حيث يسلط الضوء على تصريحات متحدث باسم الحكومة البريطانية والتى يوضح فيها أن البلاد استقبلت العام الماضى 117,000 لاجئ أوكرانى بكل ترحاب ووفرت لهم مأوى آمن بفضل كرم الضيافة الذى أظهرته الأسر البريطانية المضيفة لهؤلاء اللاجئين فى جميع أرجاء البلاد، إلا أنه فى الوقت نفسه يجب على هؤلاء الضيوف البحث عن عمل لتوفير بعض الدخل الذى يعينهم على متطلبات الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمى فى الوقت نفسه أن الحكومة البريطانية قدمت إعانات مادية للمجالس المحلية التى توفر إقامة للاجئين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت أول أمس عن توفير مليون جنيه إسترلينى فى صورة دعم للاجئين الأوكرانيين فى المملكة المتحدة لتحسين مستواهم فى اللغة الإنجليزية وتوفير فرص عملهم لهم.