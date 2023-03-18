العالم اليوم - وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان استعادة العلاقات بشكل كامل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 01:27 مساءً - بحث وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يزور القاهرة، السبت، مسألة استعادة الكامل للعلاقات بين البلدين، وأكدا أن الأرضية صلبة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.

شكري: إرادة سياسية لـ "تطبيع العلاقات"

قال سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع جاويش أوغلو في القاهرة إنهما ناقشا إمكانية عودة السفراء.

نسعى لتطبيع العلاقات مع تركيا في كافة المجالات (...) مباحثاتنا كانت شفافة وواضحة، وهناك إرادة سياسية لإطلاق مسار لتطبيع كامل مع تركيا.

تباحثنا في العمل على عودة العلاقات، واستعادة السفراء. وسوف نأتي اليها في التوقيت الملائم وفقا لما يأتي به مننتائج إيجابية.

ولفت الوزير المصري إلى وجود توافق وتنسيق مع تركيا في عدة قضايا إقليمية.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن زيارته جاءت بدافع تحسين العلاقات مع مصر، معربا عن تطلعه لزيارة نظيره المصري إلى تركيا مجددا.

أوضح شكري أنه "سيجري رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء في أقرب وقت ممكن"، معربا عن "سعادته لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع مصر والتعاون بين القاهرة وأنقرة".

قدم الوزير التركي شكره لمصر على المساعدات التي قدمتها لضحايا كارثة الزلزال، مشيرا إن "العلاقات من مصر تاريخية وتربطنا ثقافة مشتركة نسعى لتقويتها".

لقاء بين السيسي وأردوغان

قال أوغلو خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المصري "نعمل على تسهيل عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان".

وأشار إلى أن الرئيسين المصري والتركيا تعهدا خلال لقائهما بالدوحة على هامش مونديال 2022 بتطوير العلاقات بين البلدين.

أول زيارة منذ 10 سنوات