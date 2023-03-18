إسرائيل: قتلنا شخصاً يحمل حزاماً ناسفاً يشتبه بصلته بحزب الله

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 18 مارس 2023 01:14 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قتل، الاثنين، شخصاً كان يحمل حزاماً ناسفاً، وأن التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان على صلة بحزب الله اللبناني.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في حسابه على تويتر، إن التحقيق الأولي أظهر أن المسلح تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأشار إلى أنه قام بإيقاف سيارة بعدما نفذ عملية يوم الاثنين، حيث انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو، وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة. وأضاف المتحدث أن المسلح طلب من السائق التوجه شمالاً.
وأوضح أنه أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم إيقاف السيارة في بلدة يعارا، وتمكنت قوات الشاباك والشرطة من قتله، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن "تحييده" حال دون وقوع هجوم آخر.
وأضاف أدرعي أن الجيش يجري تحقيقاً موسعاً حول العملية لمعرفة مدى تورط حزب الله اللبناني فيها.
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