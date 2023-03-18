«القاهرة الإخبارية»: شرطة باكستان تقتحم منزل رئيس الوزراء السابق

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مسؤولين فى الحزب السياسى، الذى يتزعمه رئيس الوزراء الباكستانى السابق، عمران خان، ذكروا أن الشرطة دخلت منزله فى لاهور اليوم السبت، أثناء مثوله أمام محكمة فى العاصمة إسلام آباد.







يأتى ذلك بعد أيام من المُواجهة والاشتباكات العنيفة بين الشرطة وأنصار "خان" فى محيط العقار، حيث حاولت الشرطة اعتقال رئيس الوزراء السابق يوم الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان، قد أمر قبل ساعات من مثوله أمام محكمة أصدرت أوامر بالقبض عليه، بتشكيل لجنة لقيادة حزبه فى حالة اعتقاله، إذ قال من أمام منزله فى لاهور قبل التوجه إلى إسلام أباد فى وقت مبكر من اليوم السبت "شكلت لجنة ستتخذ قرارات مرة واحدة إذا كنت داخل السجن"، موضحًا أن هناك 94 قضية ضده، لكن لا يوجد سبب لاعتقاله الآن لأنه أفرج عنه بكفالة فى جميع قضاياه.

وقد يواجه خان تنحية من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها فى نوفمبر إذا أدين فى قضايا وجهت ضده، فيما أوضح خان الذى تعرض سابقا لمحاولة اغتيال، أن حياته مهددة أكثر مما كانت عليه فى السابق، مشيراً إلى أنه قلق من رد الفعل على اعتقاله أو أى محاولة لاغتياله.