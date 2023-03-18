يأتى ذلك بعد أيام من المُواجهة والاشتباكات العنيفة بين الشرطة وأنصار "خان" فى محيط العقار، حيث حاولت الشرطة اعتقال رئيس الوزراء السابق يوم الثلاثاء.
وكان رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان، قد أمر قبل ساعات من مثوله أمام محكمة أصدرت أوامر بالقبض عليه، بتشكيل لجنة لقيادة حزبه فى حالة اعتقاله، إذ قال من أمام منزله فى لاهور قبل التوجه إلى إسلام أباد فى وقت مبكر من اليوم السبت "شكلت لجنة ستتخذ قرارات مرة واحدة إذا كنت داخل السجن"، موضحًا أن هناك 94 قضية ضده، لكن لا يوجد سبب لاعتقاله الآن لأنه أفرج عنه بكفالة فى جميع قضاياه.
وقد يواجه خان تنحية من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها فى نوفمبر إذا أدين فى قضايا وجهت ضده، فيما أوضح خان الذى تعرض سابقا لمحاولة اغتيال، أن حياته مهددة أكثر مما كانت عليه فى السابق، مشيراً إلى أنه قلق من رد الفعل على اعتقاله أو أى محاولة لاغتياله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: شرطة باكستان تقتحم منزل رئيس الوزراء السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.