رئيس وزراء العراق: نتطلع إلى العمل مع الدول كافة لتجاوز التحديات المشتركة

جدة - نرمين السيد - وقال السودانى - حسب ما أفادت قناة "الإخبارية" العراقية - إن العراق سيعمل بالتعاون مع جميع دول العالم لمواجهة التحديات التى يواجهها كوكب الأرض على صعيد البيئة وظاهرة التصحر ونقص المياه وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن الفرصة مواتية لإطلاق حملة وطنية شاملة لبناء وإعمار عراق جديد، مشددا على أنه آن الأوان لانطلاق العراق نحو مستقبل زاهر لشعب يستحق كل الخير.

وأشار السودانى إلى أن الحكومة ستبنى عراقا قويا من خلال خطط تحت مسمى "عراق 2050"، مرجعا تراجع البلاد وعدم النهوض بها إلى الفساد الإدارى المالى، لافتا إلى أن الحكومة بدأت فى المرحلة الأولى لحشد طاقات الدولة نحو البناء والإصلاح الاقتصادى ومحاربة الفقر.