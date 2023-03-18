زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب نيوزلندا

جدة - نرمين السيد - وذكر "راديو نيوزيلندا" أن الزلزال ضرب على بعد 20 كيلو مترا شمال غرب مدينة "أكاروا" وسبب اهتزازات متوسطة شعر بها آلاف السكان.
ولم تصدر السلطات تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية جراء الزلزال، كما لم ترد تقارير تفيد بوقوع أى أضرار مادية أو بشرية.
ويأتى الزلزال بعد يومين من حدوث زلزال بقوة 7.1 درجة فى جزر كرماديك فى نيوزيلندا.
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