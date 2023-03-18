بولندا تستقبل 22 ألفا و300 لاجئ أوكرانى خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم السبت، وصول نحو 22 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا إلى الحدود البولندية خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالى الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 10.4 مليون شخص.





وأضافت الوكالة - حسبما أفاد راديو "بولندا" الناطق باللغة الإنجليزية - أن نحو 21 ألفا و600 شخص غادروا بولندا أمس الجمعة، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى وصول عدد العائدين لأكثر من 8.5 مليون شخص. وكانت بولندا قد مررت فى مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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