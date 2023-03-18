بايدن يشيد بأيرلندا فى استضافة 80 ألف شخص فروا من الصراع الروسى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الإلكترونى، اليوم السبت، خلال اجتماع بايدن ورئيس الوزراء الإيرلندى ليو فارادكار فى البيت الأبيض.
وناقشا التزام بلديهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا فى مواجهة التدخل العسكرى الروسى.
وجدد الزعيمان التأكيد على الروابط التاريخية والقيم المشتركة التى تربط الولايات المتحدة وأيرلندا، وكذلك الروابط غير العادية بين الشعبين وبحثا سبل تعاونهما فى مجموعة من القضايا العالمية الأخرى.
وأكدا دعمهما الثابت لاتفاقية بلفاست ـ الجمعة العظيمة مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، ورحبا بإطار عمل وندسور باعتباره خطوة مهمة فى الحفاظ على مكاسب السلام للاتفاقية.
كما ناقش بايدن وفارادكار التجارة القوية والاستثمار بين البلدين، وكذلك الخطوات لتعزيز مرونة اقتصادات بلديهما.
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