بايدن: مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق بوتين مبررة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن - خلال حديثه مع صحفيين فى البيت الأبيض اليوم السبت - أن الولايات المتحدة ليست جزءا من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث إشارة قوية جدا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمس الجمعة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمسؤوليته المفترضة فى جرائم حرب ارتكبت فى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى فبراير 2022.

وقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن بلاده لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائى، مشددا على أن أى قرارات لها "باطلة وغير مقبولة" من وجهة نظر قانونية.

وقال بيسكوف أمس الجمعة، تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية "نعد صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة، وروسيا لا تعترف، مثل عدد من الدول الأخرى، باختصاص وولاية هذه المحكمة، وبالتالى فإن أى قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة وغير مقبولة بالنسبة لنا من وجهة نظر القانون".

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.