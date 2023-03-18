الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال يواصلون العصيان لليوم الـ 33 على التوالى

جدة - نرمين السيد - واصل الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، خطوات "العصيان" لليوم الـ33 على التوالى، رفضا للإجراءات التنكيلية بحقهم والتى أوصى بها وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن جفير.





وأكّدت هيئة الأسرى، ونادى الأسير، فى بيان مشترك، أنّ خطوات "العصيان" ستستمر حتّى إعلان الأسرى عن الشّروع بخطوة الإضراب عن الطعام فى الأول من شهر رمضان، تحت عنوان "بركان الحرّيّة أو الشّهادة"، وفقا للبرنامج النضالى الذى أقرّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وبينت الهيئة والنادى، أنّ إدارة السّجون وحتّى اليوم، ترفض التّراجع عن الإجراءات التى نفّذتها، والتى أعلنت عنها.

وأوضحوا أنّ خطوة الإضراب، التى تعد أقسى خطوة يمكّن للأسرى أن يلجؤوا إليها، ستبقى مرهونة بموقف إدارة السّجون، وأى تحوّل يمكن أن يحدث حول مطالب الأسرى، والمطلب الأساس ألا وهو تراجع الإدارة عن الإجراءات التّنكيلية التى أعلنت عنها بتوصيات من "بن جفير".