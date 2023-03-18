العالم اليوم - الذهب على أعتاب 2000 دولار وسط إقبال على الملاذات الآمنة

انتم الان تتابعون خبر الذهب على أعتاب 2000 دولار وسط إقبال على الملاذات الآمنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 10:23 صباحاً - تألقت أسعار الذهب بقوة خلال الأسبوع الماضي محققة مكاسب كبيرة إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوتيرة مكافحته التضخم.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب بنحو 3.6 بالمئة في جلسة الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 6.5 بالمئة عند مستوى 1989 دولار للأونصة.

وأبرز انهيار بنك سيلكون فالي في الولايات المتحدة ضعف البنوك في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة، بينما أدى هبوط أسهم كريدي سويس السويسري إلى تفاقم الاضطرابات في السوق.

وقال لقمان أوتونجا كبير محللي البحوث في شركة (إف.إكس.تي.إم)، لوكالة رويترز: "عادة ما يظهر بريق الذهب في أوقات الفوضى، إذ يتبع المستثمرون نهجا متحفظا".