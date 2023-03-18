العالم اليوم - حملة الانتخابات الرئاسية التركية تنطلق اليوم

انتم الان تتابعون خبر حملة الانتخابات الرئاسية التركية تنطلق اليوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 10:23 صباحاً - تنطلق اليوم السبت، بشكل رسمي الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وتستمر حتى يوم 13 مايو المقبل الذي يعرف بـ"يوم الصمت"، وهو يسبق الانتخابات المقررة في 14 مايو.

وفي حال لم يتمكن المرشحون في الانتخابات الرئاسية التركية من الوصول إلى نسبة الحسم، فستكون هناك جولة ثانية في 28 مايو، علما بأن نسبة الحسم هي أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

وسيكون بوسع الأحزاب تقديم مرشحيها إلى المجلس الأعلى للانتخابات (الهيئة المشرفة على الانتخابات) بين 18- 23 مارس الجاري.

ويتمثل الأمر بتقديم التحالفات قائمة مرشحيها إلى المجلس مرفقة بتواقيع قادتها.

وفي 31 مارس الجاري، ستنشر القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

ويبدأ التصويت المبكر للأتراك المقيمين في الخارج في 27 أبريل المقبل.

وتتزامن هذه الانتخابات مع ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية العلمانية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك.

ويتنافس الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، في هذه الانتخابات عن "تحالف الشعب" الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب أخرى مثل "الحركة القومية"، وذلك سعيا للفوز بولاية جديدة بعد أكثر من 20 عاما في الحكم.

في المقابل، رشح تحالف المعارضة المعروف بـ"الطاولة السداسية" كمال كليتشدار أوغلو الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، كما أن هناك مرشحين آخرين لكن تبدو فرصهم أقل.

أما في الانتخابات البرلمانية فيتنافس مرشحو 36 حزب لشغل 600 مقعد في المجلس النيابي.

وتأتي هذه الانتخابات بعد 3 أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، لكن الولايات التركية كانت الأكثر تضررا، حيث سقط أكثر من 49 ألف قتيل.

ويقول محللون إن سكان تلك الولايات التي يقدر عددهم بنحو 14 مليونا تصوت في الغالب لصالح حزب العدالة والتنمية وحليفته "الحركة القومية".

وينظر هؤلاء إلى أن حكومة أردوغان لم تقصر في نجدتهم وقدمت ما بوسعها.