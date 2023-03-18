القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على خط الجبهة فى زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - وقال جوردييف لوكالة أنباء تاس الروسية: "حاول الأوكرانيون مرة أخرى مهاجمة وحداتنا من اتجاه مستوطنة نوفودانيلوفكا، وشمل الهجوم اللواء الميكانيكى الـ65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية والعربات المدرعة، واستخدم طاقم مروحية من طراز Ka-52، أسلحة جوية لتدمير مركبات المشاة، وتعرضت العناصر الأوكرانية لقذائف الهاون".

وأضاف جوردييف أن القوات الأوكرانية توقفت بعد ذلك عن محاولة شن هجمات.

وأوضح أن القوات الروسية دمرت أيضا مدفعين من مدافع الهاوتزر متمركزين بالقرب من مستوطنتى دوبروفولى وبريوبرازينكا.