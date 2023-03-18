بلجيكا تعتزم إرسال 240 مركبة عسكرية إلى أوكرانيا‎‎

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان، أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أنه من المقرر تسليم أول سيارات من ماركة فولفو للشحن وفولفو شيلتر وفولفو فاسى وفولفو مانومات الأسبوع المقبل. سيتم استخدام هذه السيارات لنقل القوات والمعدات إلى خط المواجهةمع الإشارة إلى أن الجيش البلجيكى يمتلك احتياطيًا يبلغ حوالى 400 سيارة من ماركة فولفو كارلوس وفولفو فاسى وفولفو مانومات وفولفو شيلتر. ويشمل ذلك شاحنات البضائع ومركبات الرفع وشاحنات الأعطال وسيتم التخلص التدريجى من هذه المركبات واستبدالها بأحدث المركبات هذا العام.

ووفقًا لإدارة الموارد المادية الدفاعية فى بلجيكا، إنه تم التخطيط للإلغاء التدريجى لهذه المركبات على مدار عدة سنوات ولكن استبدالها فى الوقت الحالى يعود إلى الحرب فى أوكرانيا. وهكذا ، يمكن للجيش البلجيكى نقل الأغلبية من هذه المركبات إلى الجيش الأوكرانى.

وظلت هذه الشاحنات فى الخدمة منذ عام 1992، لكنها لا تزال فى حالة جيدة. ومن المقرر فحص جميع المركبات وتجديدها عند الضرورة قبل شحنها إلى أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى ذلك، سيرسل الجانب البلجيكى قطع غيار وكتيبات إرشادية لتشغيل الشاحنات إلى أوكرانيا.