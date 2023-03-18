القوات الأوكرانية تسقط 11 طائرة مسيرة روسية الليلة الماضية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيان للقوات الجوية الأوكرانية :"هاجم الروس أوكرانيا بطائرات بدون طيار من طراز كاميكازى شاهد، وتم تنفيذ الهجوم من اتجاهين، من الساحل الشرقى لبحر آزوف ومن منطقة بريانسك، وتمكنت القوات والدفاعات الجوية من تدمير 11 طائرة بدون طيار هجومية".
وصدرت إنذارات الغارات الجوية فى بعض المناطق الأوكرانية، خلال الليلة الماضية، بسبب إطلاق روسيا لـ16 طائرة مسيرة هجومية.
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