جدة - نرمين السيد - وفى 6 فبراير الماضى، ضرب جنوبى تركيا وشمالى سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا، وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب كهرمان مرعش التركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.