أمريكا تثمن مساهمات إيطاليا فى إرساء السلام والأمن بمنطقة البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو جاريجليا.
وناقشا المخاوف المشتركة بشأن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية فى تونس وضرورة إيجاد حل شامل لأزمة الهجرة فى البحر المتوسط.
من جانبها، جددت شيرمان مواصلة دعم الولايات المتحدة تطلعات الشعب التونسى إلى حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة تحمى حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
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