العالم اليوم - تظاهرة في بلغراد.. والسبب: أوروبا وكوسوفو

انتم الان تتابعون خبر تظاهرة في بلغراد.. والسبب: أوروبا وكوسوفو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 09:22 صباحاً - تظاهر آلاف الأشخاص، مساء الجمعة، في بلغراد احتجاجا على خطة لتحسين العلاقات بين صربيا وكوسوفو، عشية جولة جديدة من محادثات رفيعة المستوى برعاية الاتحاد الأوروبي بشأن سبل تطبيق تلك الخطة.

ويُجري رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، المحادثات خلال اجتماع السبت في مقدونيا الشمالية برئاسة منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وستتركز المحادثات على سبل تطبيق اتفاقية من 11 نقطة طرحها الاتحاد الأوروبي، بهدف المساعدة في وضع حد لعقود من العداء بين صربيا وإقليمها السابق الذي أعلن الاستقلال في 2008.

وتجمع حوالى 4000 شخص، الجمعة، أمام كاتدرائية القديس سافا في وسط بلغراد، ثم توجهوا إلى مقر الرئاسة، وفق "فرانس برس".

وكُتب على لافتة ضخمة حملها المتظاهرون "لا للتنازل!".

وقالت رئيسة المجموعة القومية المتطرفة زافيتنيسي ("حراس القسم" باللغة الصربية) ميليتشا دورديفيتش ستامينكوفسكي أمام الحشد: "هذه الخطة، التي قُدمت إلينا كحل وسط، تؤدي مباشرة إلى إنشاء ألبانيا الكبرى".

وعلى غرار المتحدثين الآخرين، انتقدت سياسة فوتشيتش حيال الخطة.

وقالت: "نحثه على رفض كل شيء غدا في أوريد (...) إنه ليس اتفاقا، بل خيانة".

وتستمر التوترات بين صربيا وكوسوفو، البالغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة أغلبهم من أصل ألباني، بعد نحو 25 عاما من حرب دامية بين متمردين انفصاليين ألبان والقوات الصربية، انتهت بحملة عسكرية قادها حلف شمال الأطلسي.

ولا تزال صربيا ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو واندلعت موجات من الاضطرابات بين السلطات المحلية والأقلية الصربية في كوسوفو.

وتأتي المحادثات الأخيرة بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية للدفع بخطة الاتحاد الأوروبي، التي حظيت بدعم الولايات المتحدة وجميع قادة الاتحاد وعددهم 27.