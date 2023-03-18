العالم اليوم - اليمن.. تعرض سفينة شحن يونانية لهجوم قبالة سواحل الحديدة

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. تعرض سفينة شحن يونانية لهجوم قبالة سواحل الحديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 09:22 صباحاً - تعرضت سفينة شحن تجارية يونانية إلى هجوم مسلح قبالة السواحل الغربية لليمن في البحر الأحمر.

وقالت هيئة الإبلاغ عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، السبت، إن "السفينة التجارية كانت على بعد 38 ميلا بحريا (70 كيلومترا) جنوب ميناء الحديدة عندما وقع الهجوم".

وأضافت أن إحدى السفن في الظلام اقتربت إلى مسافة ميل بحري من الجانب الأيمن للسفينة، حيث أبلغت سفينة الشحن عن أربع أو خمس رشقات نارية من نيران آلية.

وذكرت أن فريقا أمنيا على متن المركب رد بإطلاق النار فابتعد الزورق المهاجم، فيما تم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها.

وقالت شركة الأمن "أمبري" إنه تم حجب اسم السفينة، مكتفية بالقول إنها ترفع علم ليبيريا، مشيرة إلى أنها كانت تبحر باتجاه الشمال، وقد استدعت آخر مرة في فو ماي بفيتنام، مبحرة عبر سنغافورة.

وحثت أمبري باستخدام ممر عبور الأمن البحري ، بما في ذلك TSS غرب جزر حنيش جنوب البحر الأحمر، وتعزيز اليقظة.

وقالت شركة أمنية أخرى تدعى "Diaplous Group" إنه على الرغم من إلغاء منطقة المحيط الهندي عالية المخاطر ، فإن القرصنة والإرهاب البحري يشكلان تهديدات رئيسية لصناعة الشحن يجب أخذها في الاعتبار بجدية.

كما حثت السفن التي تسير على طريق البحر الأحمر مرورا باليمن بأن تكون في حالة تأهب بعد تعرض سفينة الشحن لإطلاق النار الجمعة.

وأضافت الشركة: "لذلك ننصح جميع السفن والبحارة العاملين في منطقة مضيق باب المندب حتى البحر الأحمر أن يظلوا يقظين للغاية"..

وقالت إن على المالكين الإبلاغ عن أي طرق مشبوهة واستخدام حراس مسلحين في المنطقة.