مسؤول فى «دونيتسك»: الجيش الروسى سيطر على 70% من أراضى أرتيوموفسك

جدة - نرمين السيد - قال يان جاجين مستشار القائم بأعمال حاكم "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد ولا تعترف بها سوى روسيا، بأن القوات الروسية تسيطر على نحو 70% من أراضى أرتيوموفسك (باخموت)، وتواصل تقدمها نحو وسط المدينة.





وأوضح جاجين، أن الوحدات الروسية سيطرت على حوالى 70% من أراضى أرتيوموفسك (باخموت). وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن مقاتلى مجموعة "فاجنر" تمكنوا من الحصول على موطئ قدم فى أراضى شركة "فوستوكماش"، ونشرت قوات "فاغنر" الروسية لقطات من مصنع "أزوم" وسط أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تتحصن أعداد كبيرة من قوات كييف داخل المصنع الذى يحتوى على شبكة أنفاق وتحصينات مضادة للضربات النووية. يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، زار شركة "فوستوكماش" ضمن زيارته القصيرة إلى أرتيوموفسك (باخموت) فى ديسمبر الماضي.

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