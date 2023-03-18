الحكومة التونسية تؤكد التزامها بمحاربة أشكال الاتجار بالبشر كافة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة التونسية- فى بيان، الجمعة- أن ذلك جاء خلال ترؤس نجلاء بودن رمضان رئيسة الوزراء، جلسة عمل وزارية، خصّصت للنظر فى مدى تقدم تنفيذ الإجراءات، التى تم إقرارها لصالح الجالية الإفريقية المقيمة بتونس. واستعرض الحكومة الإجراءات التى اتخذتها مختلف الوزارات؛ للتواصل مع الجاليات الإفريقية من جنوب الصحراء.

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