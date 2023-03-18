الرئيس التونسى يصدر أمرًا بتعيين كمال الفقى وزيرا للداخلية

جدة - نرمين السيد - ويوم الجمعة، أعلن وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين نهاية مهامه الرسمية، مبينا أنه "خلع جبّة وزارة الداخلية بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد."
وأكد الوزير فى تصريح للصحفيين على هامش إشرافه على حفل تخريج الدفعة عدد 73 لعرفاء الحرس الوطنى ببير بورقيبة، أن هذا سيكون آخر لقاء إعلامى له.
وأضاف: ''الأمانة اقتضت أن أخلى نفسى من مسؤولية وزارة الداخلية، ورئيس الجمهورية تفهّم أمس وضعى وأذن لى بذلك لأن هناك أمانة أخرى نادتني، وتونس أمانة".
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