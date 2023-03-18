مظاهرات فى باريس عقب تمرير الحكومة مشروع إصلاح نظام التقاعد دون تصويت

جدة - نرمين السيد - توافد من جديد آلاف من المتظاهرين على ميدان "الكونكورد" فى قلب العاصمة الفرنسية باريس أمام البرلمان، وقُدرعددهم بالستة آلاف وفقا للشرطة الفرنسية احتجاجا على استخدام المادة 49.3 من الدستور والتى تتيح للحكومة تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت برلماني.





واندلعت اشتباكات بين بعض المتظاهرين وأفراد الشرطة التى على إثرها قامت بتوقيف 12 شخصا حتى الآن. حيث قام المتظاهرون والذين تجمعوا بشكل عفوى لليوم الثانى على التوالى فى ميدان "الكونكورد"، بإشعال النيران وإطلاق قذائف الهاون باتجاه الشرطة التى بدورها قامت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتصاعد التوتر فى ميدان "الكونكورد" فى باريس وشهد حالة من الكر والفر بين المحتجين وقوات الأمن التى تمكنت من السيطرة على الوضع وانتشرت فى الميدان وفرضت طوقا امنيا.

فى غضون ذلك، تقدمت أحزاب المعارضة، فى وقت لاحق اليوم الجمعة، باقتراح وقع عليه 91 نائبا و 5 مجموعات سياسية لسحب الثقة من الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والتى أعلنت بالأمس أمام نواب الجمعية الوطنية بلجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد دون تصويت وهو المشروع الذى ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030 والذى أثار موجة غضب عارمة طوال الشهور الماضية. وجاء اعلان أمس ليؤجج غضب الشارع.

وتكررت مشاهد مماثلة فى العديد من المدن الأخرى الفرنسية، من "رين" و"نانت" فى غرب فرنسا إلى مدينة مارسيليا فى الجنوب.

وقال وزير الداخلية الفرنسى إن 310 أشخاص تم توقيفهم بالأمس، من بينهم 258 فى باريس.