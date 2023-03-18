العالم اليوم - غوارديولا يحذر السيتي من صعوبة مواجهة بيرنلي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 02:20 صباحاً - سينحي بيب غوارديولا الصداقة القديمة جانبا في استاد الاتحاد السبت بعدما حث مدرب مانشستر سيتي لاعبيه على توخي الحذر من بيرنلي بقيادة زميلهم السابق فينسن كومباني عندما يلتقي الفريقان في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ولعب كومباني قائد سيتي السابق تحت قيادة غوارديولا بين 2016-2019 قبل أن يغادر لينضم إلى أندرلخت كمدرب ولاعب في الوقت ذاته.

وتولى كومباني تدريب بيرنلي في 2022 وقاده إلى صدارة دوري الدرجة الثانية برصيد 83 نقطة من 33 مباراة ليقترب من العودة لدوري الأضواء بعد عام من الهبوط.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أثنى غوارديولا على بيرنلي قائلا إن مدربه كومباني سيخلفه يوما ما في تدريب سيتي.

وتحلى غوارديولا بالحذر الجمعة وقال للصحفيين "قلت سابقا إنه سيكون من الرائع عودة كومباني لملعب الاتحاد. لكن في اليومين أو الثلاثة الماضية كنت أفكر فقط فيما فعلوه هذا الموسم".

وأضاف المدرب الإسباني "لست متفاجئا على الإطلاق بالمركز الذي يحتله بيرنلي في دوري الدرجة الثانية.

"يقتربون من العودة للدوري الممتاز. ستكون مباراة صعبة لأنهم يقومون بأشياء لا تصدق على أرض الملعب. يملكون فريقا جيدا والطريقة التي يلعبون بها استثنائية.

"أؤمن بشدة بأن كومباني سيعود مستقبلا إلى (مانشستر سيتي). الجميع يعرف مكانته. إنه أحد أبرز أساطير النادي".