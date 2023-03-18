العالم اليوم - قيس سعيد يعين والي تونس وزيرا جديدا للداخلية

انتم الان تتابعون خبر قيس سعيد يعين والي تونس وزيرا جديدا للداخلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 02:20 صباحاً - عين الرئيس التونسي قيس سعيد والي تونس كمال الفقي وزيرا جديدا للداخلية بعد تقديم توفيق شرف الدين استقالته من المنصب، عازيا ذلك إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضي.

وجاء في مرسوم رئاسي مقتضب: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام السيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية. " وأضاف البيان: "كما أصدر رئيس الجمهورية، اليوم، أمرًا يقضي بتسمية السيد كمال الفقي، وزيرا للداخلية."

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قيس سعيد يعين والي تونس وزيرا جديدا للداخلية .. في رعاية الله وحفظة