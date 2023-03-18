مندوب روسيا بالأمم المتحدة: قرار الجنائية الدولية بحق بوتين سخيف وغير مقبول

جدة - نرمين السيد - قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، إن قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قرار سخيف وغير مقبول من وجهة نظر قانونية.





وشدد الدبلوماسى الروسى -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الجمعة- "هذا أمر سخيف للغاية وغير مقبول من وجهة نظر قانونية، نحن لا نعترف بأى قرارات للمحكمة الجنائية الدولية". كان ليونيد سلوتسكي، رئيس الشؤون الدولية بمجلس الدوما قد قال فى وقت سابق بأنه ينبغى على المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال لفلاديمير زيلينسكي، وعصابته ورعاتهم الغربيين، فهم مجرمو حرب حقيقيون. كما علق دميترى مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت. يذكر أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

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